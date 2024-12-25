В сети показали, как выглядел Киев в 1956 году на снимках известного украинского архитектора. Архивные фото

Краеведам известный украинский архитектор Борис Ведерников известен не только как один из авторов проекта реконструкции Центрального стадиона (НСК "Олимпийский"), но и своими фото. Благодаря его архиву мы, в частности, можем увидеть Киев зимой 1956 года.

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Старые фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества "ТиКиев". Можно увидеть, какой была столица около 70 лет назад.

"Зимний Киев. 1956 год. Борис Ведерников", – говорится в сообщении.

На опубликованных снимках можно увидеть исторический раздел, парк Владимирская горка и одноименный спуск, а также начало улицы Институтской.

Борис Ведерников – киевский архитектор, являвшийся членом союза архитекторов Украины с 1934 года до своей смерти в 1981-м. Он был одним из авторов проекта реконструкции Центрального стадиона (ныне НСК "Олимпийский") в 1967 году.

Напомним, станция-призрак Сырецко-Печерской линии метро "Львовские ворота" в Киеве является одним из самых любимых объектов городских диггеров и ценителей экстремального туризма. Недостроенный объект столичного метрополитена окутан тайнами и легендами.

На том месте, где сегодня находится Арка Свободы украинского народа, до 1979 года можно было увидеть один из забытых символов старого Киева. Фонтан "Слон" смог пережить Вторую мировую войну, но не советскую власть.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время по главным воротам Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

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