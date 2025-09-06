В сети показали, как выглядел Киев в 1950-х годах. Архивные открытки 'Укрфото'

Старые фотографии являются одной из возможностей заглянуть в историю Киева и увидеть его красоту. В частности, благодаря открыткам 1950-х годов треста "Укрфото".

Снимки были опубликованы на портале "КВИДО | Киев от прошлого к будущему". Некоторые локации на фотографиях тогда выглядели иначе, чем в наши дни.

Взгляд в прошлое

"Из истории киевской фотолетописи – Киев на открытках 1950-х годов. Открытки фабрики массовой фотопечати треста "Укрфото". 1950-е годы", – говорится в подписи к публикации.

На старых фотографиях можно увидеть центральную часть столицы Украины: правительственный квартал, парк имени Тараса Швченко, Европейскую площадь и Днепр.

Немного истории столицы

Прогулки по вечернему Киеву были, есть и останутся самым любимым видом досуга не только для жителей, но и гостей города. Благодаря работам фотографов-профессионалов мы можем почувствовать атмосферу столицы Украины, какой она была в 1970-1980-х годах.

Станция метро "Майдан Независимости" является одной из ключевых для подземки Киева. Нынешнее название она получила 26 августа 1991 года, и благодаря фотороботу Евгения Чернюка сохранился исторический момент, когда заменяли буквы на входе.

Как сообщал OBOZ.UA, Почтовая площадь является одной из древнейших в столице и существовала еще со времен Киевской Руси. Благодаря старым фотографиям мы можем увидеть, какой была эта местность на рубеже XIX – XX веков.

