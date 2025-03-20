В сети показали, как выглядел Киев в 1918 году. Фото из иностранного архива

Фотоархивы являются уникальной возможностью заглянуть в историю Киева. Благодаря коллекции Украинских Сечевых Стрельцов мы можем увидеть, как выглядела столица в 1918 году.

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Об этом сообщили в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Большинство локаций на фото сильно изменилось до наших дней.

"Киев 1918 года в невероятном качестве. Сетью распространяются фотографии столицы в 1918-19 годах, разрешение которых поражает. Здесь и неизвестная мостовая переправа через Днепр, забытые и уничтоженные советскими властями храмы, оригинальные колокола Владимирского собора, погребальные процессии и архитектурные фото. Много города, которое можно рассматривать с восторгом", – говорится в подписи к снимкам.

Фотографии из архивных коллекции Украинских Сечевых Стрельцов в США.

Напомним, как известно, в Киевском метрополитене есть три станции-"призрака". Среди них – "Телочка", которую строили в течение нескольких лет, но так и не завершили все работы.

Андреевский спуск и Замковая гора являются неотъемлемой частью истории Киева. Благодаря фотографиям 1860-х годов мы можем увидеть эти знаковые места столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, в первой половине 20-го века из Киева в Бровары можно было доехать без пересадок. Для этого существовал специальный бензотрамвай, соединявший центр города столицы и Почтовую площадь.

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