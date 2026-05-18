В сети показали, как выглядел Киев в 1874-м году. Старые фото

Старые фотографии являются одной из возможностей заглянуть в историю Киева и увидеть его красоту. В частности, это можно сделать благодаря серии цветных фото 1874 года.

Видео дня

Архивные снимки опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Город сильно изменился за полтора века.

Взгляд в прошлое

"Именно так выглядел наш Киев 152 года назад, а именно в 1874 году", – говорится в сообщении.

На фото можно увидеть и узнать Владимирскую горку и одноименный парк, Подол и нынешнюю Почтовую площадь, один из старейших фонтанов столицы – "Самсон", а также другие локации.

Немного истории города

В первой половине 20-го века в Киеве существовала трамвайная линия, которая связала исторический Подол с левым берегом столицы. Кроме того, пассажиры на специальном мототранспорте имели возможность доехать до Броваров.

С 1870 ро 1943 год в Киеве существовал железнодорожный мост, который после строительства считался самым длинным в Европе – мост Струве. Его возводили с помощью кессонов – это сэкономило время и деньги.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве до 1953 года существовало несколько мостов, которые получили общее название – Наводницкий. Благодаря старому фото мы можем увидеть, как выглядел последний из этих путепроводов, построенный в 1944 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!