В сети показали, как выглядел Киев на снимках 100-летней давности. Архивные фото

Старые фотографии остаются возможность увидеть, как раньше выглядел Киев. Например, 100 лет назад Крещатик выглядел совсем иначе, а Золотые ворота были руинами, за которыми никто не ухаживал.

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Архивные снимки были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Город сильно изменились за эти годы.

"1920-е годы. Незнаком Киев на фотографиях 100-летней давности", – говорится в сообщении.

На опубликованных снимках можно увидеть центр столицы, в том числе руины Золотых ворот, набережную Почтовой площади и киевские утесы.

Напомним, почти 80 лет назад на дорогах Киева можно увидеть необычные троллейбусы – немецкие МАN-BBC. Их в 1945 году привезли из Черновцов, где общественный транспорт пытались использовать немецкие оккупанты, но потом так и не смогли вывезти, когда бежали из Буковины.

До появления интернета получить нужную информацию можно было только с помощью так называемых справочных бюро. Благодаря сети этих заведений, которых в разных районах Киева насчитывалось 34, жители столицы, в частности, находили адреса друзей и предприятий.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве есть своя настоящая улица-призрак – Вознесенский Яр. Она известна с конца XIX века и местами до сих пор сохраняет дыхание старого города.

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