В сети показали, как выглядел один из самых известных бульваров Киева в 1930-1950-х годах. Уникальные фото

Бульвар Тараса Шевченко был проложен в начале 1840-х годов и тогда выглядел совсем другим. Благодаря фотолюбителям мы можем увидеть, какой была эта, безусловно, одна из самых известных улиц Киева, в течение 1930-1950-х годов.

Архивные фото и историю в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. Эта местность впервые упоминается в 1834 году как Бульварное шоссе.

"Бульвар Тараса Шевченко, проложенный в начале 1840-х годов, раньше выглядел совсем другим. Когда-то он назывался – Бибиковский бульвар, в честь Киевского военного губернатора Д. Г. Бибикова… На фото – бульвар Шевченко в 1930-1950-х годах", – рассказал Степанец.

По словам экскурсовода, современное название бульвар получил более ста лет назад – в 1919 – в честь величайшего украинца, поэта и художника Тараса Шевченко.

Напомним, дворец "Украина" сегодня является крупнейшим концертно-художественным учреждением Киева и нашего государства. Однако начинали его строить секретно, а чтобы получить соответствующее разрешение, предоставили документы, что якобы это будет кинотеатр.

Недалеко от Киева сохранился дворец, который построили в первой половине XIX века. Местность, где он расположен, окутана тайнами, а его первый владелец сошел с ума по непонятным причинам.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иным. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!