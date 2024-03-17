Первый владелец сошел с ума: под Киевом есть дворец XIX века, окутанный тайнами. История и фото

Недалеко от Киева сохранился дворец, который построили в первой половине XIX века. Местность, где он расположен, окутана тайнами, а его первый владелец сошел с ума по непонятным причинам.

Архивные фото и историю в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. Увидеть имение можно в поселке Немешаево на улице Биохимической.

"Дворец Остен-Сакенов, построенный в первой половине XIX века. Покинутое имение в Киевской области принадлежало графу Карлу Сакену. Местность окутана тайнами из-за интересной судьбы первого владельца, который сошел с ума по непонятным причинам. Позже имение много раз перепродавали. После Октябрьского переворота все имущество последнего владельца имения было национализировано", – рассказал Степанец.

По словам экскурсовода, в 2000 году в имении произошел пожар. Была уничтожена вся мебель, а само сооружение, к сожалению, до сих пор находится в аварийном состоянии. Дворец не восстанавливался с момента пожара и постепенно разрушается.

Напомним, Русановка в Киеве – это первый жилой массив, построенный на искусственно созданном острове. Красоту и комфорт этой локации, в частности, сразу же оценили ученые, преподаватели и заселившие это место художники.

В 1955 году украинский фотограф-документалист Андрей Левченко сделал несколько панорамных фото Подола и реки Днепр. Благодаря этим работам можно увидеть, как выглядела тогда эта историческая местность Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, дворец "Украина" сегодня является крупнейшим концертно-художественным учреждением Киева и нашего государства. Однако начинали его строить секретно, а чтобы получить соответствующее разрешение, предоставили документы, что якобы это будет кинотеатр.

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