В сети показали, как в декабре 1988 впервые поднялся в небо Киевщины самолет Ан-225 'Мрия'. Уникальное фото

Украинский супертяжелый транспортный самолет Ан-225 "Мрия" был известен по всему миру благодаря своим размерам и возможностям. Свой первый полет в небе на Киевщине он совершил 21 декабря 1988, что было зафиксировано на пленку фотокамеры.

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Архивный снимок был опубликован в сообществе Портал Эксперимент в социальной сети Facebook. К сожалению, воздушное судно было уничтожено в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину

"Мрия" впервые поднимается в небо с заводского аэродрома "Святошин". Фотография 21 декабря 1988 года", – говорится в сообщении.

Ан-225 "Мрія" (кодовое имя НАТО – "Казак" на английском Cossack) – сверхтяжелый транспортный самолет, созданный в 1988 году в СССР киевским КБ имени Антонова. До 2022 года Ан-225 был самым большим и мощным самолетом в мире.

В 2004 году Международная федерация воздухоплавания внесла Ан-225 в Книгу рекордов Гиннесса за его 240 рекордов. 27 февраля 2022 г. самолет был уничтожен в ангаре во время боев за аэропорт Гостомель в ходе широкомасштабного российского вторжения в Украину.

Напомним, благодаря работам украинского фотографа Ивана Ранчукова, мы можем увидеть Киев таким, которого даже не знали. В частности, благодаря уникальным снимкам конца 1960-х – начале 1970-х годов.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время по главным воротам Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

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