В сети показали, как в 1980-х годах в центре Киева делали фото на память. Фото

Киев всегда привлекал туристов благодаря своей архитектуре, зеленым улицам и живописным холмам над Днепром. А для того, чтобы сохранить упоминание о поездке, многие приезжие делали фото, в частности, в 1980-х прямо в центре столицы.

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Старое фото опубликовали в сообществе "Группа История города 1900-1999 годы. Киев" в социальной сети Facebook. Теперь, чтобы зафиксировать момент своей жизни, нужно только иметь телефон с камерой.

"Нынешний Майдан Незалежности в 1980-х годах", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что две девушки решили сделать фото в память – для этого они воспользовались услугами местного бизнесмена. Для идеального снимка был использован плакат с изображением одной из локаций и прорезями для лиц. Чтобы клиентам было удобно, им под ноги ставили обычные ящики.

Напомним, заглянуть в историю Киева и увидеть его красоту можно разными способами. В частности, благодаря картинам украинского художника Александра Хвостенко-Хвостова, на которых он сохранил виды города 1950-х годов.

Столичная река Лыбидь упоминается в летописях Киевской Руси в 968 году. В 1950-х годах ее русло еще не было скрыто бетонными плитами, а на Выдубичах, чтобы машины ее могли переехать, построили автомобильный мост.

Как сообщал OBOZ.UA, железнодорожный вокзал на Дарнице в Киеве построили в конце 19-го века, благодаря чему эта местность превратилась в известное место отдыха и дачный поселок. Само здание благодаря своему интерьеру и окружающему лесу выглядело как сказочный дом.

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