В сети показали, как в 1980-е годы жители Киева спасались от жары на столичных пляжах. Архивные фото

Пляжи Киева всегда пользовались безумной популярностью у жителей и гостей города в жаркие летние дни. Благодаря неизвестным фотолюбителям, мы можем увидеть досуг отдыхающих, каким он был в 1980-х годах.

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Архивные фото в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. Некоторые из локаций для отдыха на воде сильно изменились.

"Киевские пляжи 1980-х", – говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях можно увидеть, как киевляне отдыхали на Трухановом острове, в Гидропарке, у озер Тельбин и Радужное, а также на Русановке.

Напомним, Дарница в Киеве впервые в документах упоминается в 1509 году. В конце 19 века здесь построили вокзал, а сама местность превратилась в известное место отдыха киевлян и дачный поселок.

В 1870 году в Киеве был открыт Центральный железнодорожный вокзал. Его первое здание было построено из желтого кирпича в древнеанглийском готическом стиле.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иным. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

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