В сети показали, как в 1905 году выглядела часть Подола, известная во времена Киевской Руси. Уникальная панорама

Урочище Гончары-Кожемяки, расположенное в Киеве на Подоле, известно еще со времен Киевской Руси. Благодаря старому панорамному фото, мы можем увидеть эту местность, которой она была в 1905 году.

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Снимок опубликовали в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. В наше время эта локация выглядит совсем иначе.

"1905 год. Урочище Гончары-Кожемяки", – говорится в сообщении.

Старый снимок своего рода уникален. Благодаря работе неизвестного фотолюбителя мы можем рассмотреть, как тогда выглядела одна из исторических мест столицы Украины, которая известна еще во времена Киевской Руси. Здесь видны большие песчаные утесы, часть Андреевского спуска, и даже Десятинная церковь на холме, когда там еще не был построен Национальный музей истории Украины.

Напомним, на официальных снимках советских времен Киев – зеленый город с прекрасной архитектурой и улыбающимися жителями. Однако благодаря работам украинского фотографа Александра Ранчукова мы можем увидеть другую столицу и ее жителей, которыми они были в 1970-1980-х годах.

В далеком 1938 году в Киеве были установлены в качестве памятников настоящие британские танки времен Первой мировой войны – Марк V. Один из них можно было увидеть на Подоле, а другой – в самом центре столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, остров Труханов в наши дни – известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистской. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем родила мать" здесь начали еще в 1918 году.

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