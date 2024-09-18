В сети напомнили, что 13 лет назад в Киеве выпал снег. Фотофакт

Сентябрь продолжает баловать жителей столицы теплой и комфортной погодой, но так бывает не всегда. В Киеве в этот день, 18 числа, 13 лет назад выпал первый снег.

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Подходящим фото поделился один из читателей OBOZ.UA. В 2011 вместо легкой одежды, киевляне надели шапки и зимние куртки.

"Киев. 18 сентября 2011 года", – подписал фото житель столицы.

На снимке можно увидеть, что выпавший в тот день снег сразу начал таять, и лучше всего сохранился на крышах зданий.

В настоящее время климатологи несколько дней подряд фиксируют температурные рекорды в Киеве. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 17 сентября в столице минимальная температура воздуха оказалась самой высокой для этого дня, ведь она не опустилась ниже 16,7°С. Предыдущее рекордное значение 1947 превышено на 0,4°С, а климатическая норма – на 6,6℃.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве лето 2024 года заняло второе место среди самых теплых с 1881 года. С июня по август включительно было зафиксировано 18 температурных рекордов.

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