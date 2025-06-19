В общественном транспорте Киева могут быть проблемы с оплатой проезда: что произошло

В Киеве в четверг, 19 июня, из-за технического сбоя в наземном транспорте могут не срабатывать QR-билеты. Сейчас есть несколько возможностей оплатить проезд.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. О восстановлении функции сообщат позже.

"Из-за технического сбоя в наземном транспорте могут не срабатывать QR-билеты. Специалисты уже работают над устранением неисправности", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что оплатить проезд сейчас можно:

транспортной и цифровой картой;

банковской карточкой;

гаджетом с NFC, к которому привязана банковская карта.

В пресс-службе отметили, что, пока продолжаются восстановительные работы, контролеры "Киевпастранс" не будут штрафовать пассажиров.

Напомним, в приложении "Киев Цифровой" изменился инструмент сохранения данных банковской карты для быстрых оплат. Отныне пополнять поездки на транспортной карте и покупать QR стало еще удобнее.

Как сообщал OBOZ.UA, мобильное приложение "Киев Цифровой" получило новые важные функции для пассажиров столичного общественного транспорта. В частности, теперь есть возможность отслеживать работу метрополитена, а в случае каких-то изменений – узнать об этом оперативно.

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