В метро Киева в честь 12-й годовщины Нацгвардии запустили брендированный вагон. Фото и видео

В Киевском метрополитене отныне можно проехаться в уникальном брендированном вагоне. Его запустили в честь 12-й годовщины создания Национальной гвардии Украины.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе НГУ. Увидеть его можно будет на "красной" ветке столичной подземки.

Вагон "Нацгвардия"

"К 12-й годовщине создания Национальной гвардии Украины мы совместно с КП "Киевский метрополитен" запустили тематический брендированный вагон. Он о нас с вами. Концепция дизайна – это отражение невидимой, но прочной связи между гвардейцами, которые держат фронт, и украинским народом, который является их опорой", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Нацгвардии добавить, что на стенах вагона можно будет увидеть слова, которые "стали нашим общим кодом":

" Общее будущее " – то, за что мы боремся каждый день;

" – то, за что мы боремся каждый день; " Наша страна " – каждый сантиметр земли, от границы до уютной станции метро;

" – каждый сантиметр земли, от границы до уютной станции метро; " Наша мудрость " – опыт, закаленный в боях и совместной работе;

" – опыт, закаленный в боях и совместной работе; "Общая судьба" – путь, который мы выбрали вместе и которым идем к победе.

"Национальная гвардия – это часть вашего города. Гвардейцы – это ваши соседи, друзья и коллеги, которые надели форму, чтобы защитить право жить в свободной стране. Этот вагон – напоминание о том, что даже в ритме мегаполиса мы едины", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве решение об изменении работы столичного метрополитена на Пасхальные праздники не принимали. Подземка будет работать в обычном режиме.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!