В Киевском зоопарке слона Хораса спасают от аномальной жары

В Киевском зоопарке в зимний вольер временно переселили в зимний вольер. Это было сделано во избежание перегрева животного из-за жары, царящей сейчас в столице.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно каждый день.

"Во избежание перегрева животного в случае повышения температуры воздуха выше +30°С, слона Хораса можно увидеть в зимнем помещении, где постоянная температура составляет комфортные +25°С", – говорится в сообщении.

Добавим, в Укргидрометцентре сообщили, что выходные по Киевщине будут сухими и жаркими. при таких условиях температурные значения будут достигать +35°С...+37°С. Однако 16-17 июля возможны локальные кратковременные дожди, за счет температура воздуха несколько снизится и будет в пределах +31...33°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке в природный вольер переселили троих спасенных из Сумщины птиц нанду. Для их комфорта создана каменистая гряда с водопадом и навес от непогоды с соломенными матрасиками.

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