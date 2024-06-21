В Киевском зоопарке в естественный вольер переселили спасенных на Сумщине птиц нанду. Фото и видео

В Киевском зоопарке в природный вольер переселили троих спасенных из Сумщины птиц нанду. Для их комфорта создана каменистая гряда с водопадом и навес от непогоды с соломенными матрасиками.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно каждый день.

"Спасение и реабилитация животных стали для Киевзоо одним из главных направлений сегодняшнего дня. Вот и сегодня – после трехмесячной реабилитации в наш природный вольер вышли три птицы нанду, которые были спасены с пострадавших территорий Сумщины. Благодаря работе волонтеров пернатых удалось вывезти из опасного места и передать Киевзоо. Лечение прошло успешно и мы переходим к следующим этапам реабилитации и социализации. В своем новом доме эти большие птицы будут жить как и в природе вместе с другими южноамериканскими соседями – гуанако", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в зоопарке, для максимального комфорта новых жителей в вольере есть каменистая гряда с водопадом, деревянные бревна, пруд, теневой навес от солнца и навес от непогоды с соломенными матрасиками. Вся территория локации покрыта разными видами грунтов и засажена зелеными деревьями, кустарниками и сочной травкой, которая является отличным лакомством и для пернатых, и для копытных.

"А еще все эти южноамериканские жители любят принимать песчаные и водяные ванны. Поэтому пруд с песчаной насыпью – прекрасное дополнение для их комфортной жизни. Увидеть спасенных нанду в компании гуанако можно в конце копытного ряда у вольера капибар. Приходите знакомиться!" – пригласили в Киевзоо.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в открытый природный вольер после лечения переселили спасенного капибара Тоху. Для его реабилитации созданы все необходимые условия.

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