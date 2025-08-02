В Киевском зоопарке обустроили дом для спасенных в Донецкой области экзотических кошек. Фото

В Киевском зоопарке специалисты создали новый комфортный дом для сервалов. Экзотические животные спасли во время полномасштабного вторжения на Донбассе, и теперь, после реабилитации, они могут насладиться новым домом.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно ежедневно.

Что известно

"Реабилитация пострадавших животных — это всегда долгий и поэтапный процесс. Четырех сервалов было передано в КиевЗоо в 2023 году после эвакуации из прифронтового Курахово Донецкой области. После стабилизации состояния, лечения и адаптации первая пара – Осирис и Сехмет – перешла к следующему этапу реабилитации", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, для реабилитации животных работники зоопарка собственноручно обустроили для них новый просторный дом с учетом всех особенностей вида и индивидуальных потребностей животных.

Все необходимые условия

Сейчас сервалы привыкают к новому жилищу, специалисты ежедневно заботятся об их комфорте. Для диких кошек создан трехуровневый деревянный домик, гамачки, ветки деревьев, когтеточки, разные типы грунтов, деревянные бревна для лазания. Также для них разработан сбалансированный рацион с любимым мясом.

"А увидеть наших котиков можно во фруктовом саду КиевЗоо – приходите в гости!", – пригласили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке специалисты создали новый комфортный дом для экзотических птиц. Условия в нем приближены к естественным, в частности, здесь насыпано несколько видов почв и установлены два бассейна с фонтанами.

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