Условия, приближенные к естественным: в Киевском зоопарке для экзотических птиц создали новый авиарий. Фото

В Киевском зоопарке специалисты создали новый комфортный дом для экзотических птиц. Условия в нем приближены к естественным, в частности, здесь насыпано несколько видов почв и установлены два бассейна с фонтанами.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно ежедневно.

"Новый комфортный дом получили жители водно-болотных угодий: косарь, ибис священный, аист черный и журавль венценосный", – говорится в сообщении.

Сотрудники зоопарка собственноручно создали авиарий с условиями, приближенными к естественным. Среди живых кустов, зеленой травы и стволов деревьев в качестве присад, на площади более 260 квадратных метров, насыпано несколько видов грунтов, установлены два бассейна с фонтанами, удобные кормушки и поилки.

"Поэтому наши пернатые на свежем воздухе с удовольствием принимают солнечные и водяные ванны, общаются в группах и лакомятся полезными птичьими вкусностями. Увидеть этот природный оазис можно на Нижнем парке КиевЗоо. Приходите в гости!" – пригласили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке самые большие азиатские антилопы – Нильгау – перешли на круглосуточный выгул в своем обновленном вольере. Его территория была увеличена, а также обустроено несколько локаций, в частности, для стачивания копыт.

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