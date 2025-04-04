В Киевском зоопарке обновили вольер для семьи самых крупных азиатских антилоп. Фото и подробности

В Киевском зоопарке самые крупные азиатские антилопы – Нильгау перешли на ежедневный выгул в своем обновленном вольере. Его территория была увеличена, а также обустроено несколько локаций, в частности, для стачивания копыт.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно каждый день.

"С весенним потеплением семья крупнейших азиатских антилоп – Нильгау, перешли на целый выгул в своем обновленном вольере. В течение зимы его площадь была увеличена до 500 кв. м., а внешнее ограждение заменено на безопасную сетку, рекомендованную европейскими специалистами", – рассказали в пресс-службе.

В зоопарке отметили, что для животных обустроено несколько видов почв: отсев для сточивания копыт, плотный грунт для бега и игр, древесная щепа и сено для отдыха. Защита от дождя и солнца обеспечивает навес из пальмовых листьев, где копытная семья с удовольствием дремлет после питательного обеда.

А для еще большего комфорта и приближения условий к естественным в их владениях специалисты обустроили зеленую зону и большую копну из лиственных кормовых веников, в которых можно поесть и спрятаться.

"КиевЗоо – это естественный комфорт для людей и животных. Приходите в гости!", – пригласили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке спасенных патагонских попугаев переселили в новый, специально созданный групповой вольер. Там с другими птицами они смогут удобно проводить время – для этого созданы все необходимые условия.

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