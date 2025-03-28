Есть все необходимое: в Киевском зоопарке спасенных патагонских попугаев переселили в новый вольер. Фото

В Киевском зоопарке спасенных патагонских попугаев переселили в новый, специально созданный групповой вольер. Там с другими птицами они смогут комфортно проводить время – для этого созданы все необходимые условия.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно каждый день.

"Реабилитация диких животных – это сложная и профессиональная работа, требующая индивидуального подхода. Ведь в это время нам приходится спасать и тигров, и крокодилов, и обезьянок и птиц. На днях мы закончили этап реабилитации для двух спасенных патагонских попугаев", – говорится в сообщении.

В зоопарке добавили, что специально для социализации птиц их сотрудники создали новый групповой вольер. Поскольку эти птицы живут стаями, их объединили с семьей попугаев-монахов большинство из которых также спасены.

В природе эти пернатые обитают в одном ареале. Так что патагонские попугаи с попугаями-монахами образуют единственную веселую и дружескую шумную стаю. Для комфорта птиц здесь есть разнообразные аллеи, игрушки, ветки деревьев, кормушки и декоративный фонтанчик.

"Увидеть новую пернатую компанию и услышать их звонкий весенний шум можно по дороге от паркинга до открытого вольера слона. Приходите в КиевЗоо!", – пригласили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве пеликаны вернулись на свои озера в столичном зоопарке. Величественные птицы теперь радуются весенним солнышком и радостно встречают посетителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!