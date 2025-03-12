В Киевской области в результате вражеской атаки загорелся мебельный магазин, повреждены дома. Фото

В ночь на 12 марта Киевщина снова оказалась под российскими ударами. В результате падения обломков вражеского дрона в Фастовском районе сгорел мебельный магазин.

Видео дня

В трех районах области повреждены жилые дома. Подробности и фотографии из мест показали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС в 06:41 утра сообщили, что ликвидировали последствия ночной дроновой атаки России на Киевщину.

Так, в результате падения обломков сбитого "Шахеда" в Фастовском районе загорелся мебельный магазин. Огонь охватил около 500 кв м. Пожар был ликвидирован в 04.46.

Также в Фастовском районе горел частный дом. Повреждены жилые дома и в Обуховском и Броварском районах.

"Воспламенение ликвидировано. Жертв и пострадавших нет", – резюмировали в ГСЧС.

Напомним, минувшей ночью россияне также атаковали Днепр дронами. В результате атаки есть разрушения инфраструктуры и домов, вспыхнули пожары.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!