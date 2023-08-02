В Киевской области сельского голову подозревают в растрате более 800 тыс. грн при покупке электрогенераторов

В Бориспольском районе Киевской области правоохранители сообщили о подозрении главе одного из сельских советов. Якобы он причастен к растрате более 800 тысяч гривен при покупке электрогенераторов.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

"40-летний глава одного из сельских советов области, злоупотребляя своим служебным положением, закупил электрогенераторные установки, не соответствующие характеристикам и спецификации договора. Тем самым напрасно растратил бюджетные денежные средства в сумме более 800 тысяч гривен", – рассказали в пресс-службе.

По факту растраты имущества путем злоупотребления лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах в условиях военного положения, открыто уголовное производство.

В пресс-службе Киевской областной прокуратуры уточнили, что сельскому голове сообщили о подозрении, а правоохранители подали ходатайство в суд об избрании злоумышленнику меры пресечения, а также об отстранении его от занимаемой должности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители разоблачили должностницу "Укрзализныци" в злоупотреблении служебным положением. Женщина присвоила 380 тысяч гривен на покупке новогодней елки.

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