В Киеве чиновницу "Укрзализныци" подозревают в растрате: посреди лета закупили новогоднюю елку по завышенной цене

В Киеве правоохранители разоблачили чиновницу "Укрзалізниці" в злоупотреблении служебным положением. Женщина присвоила 380 тысяч гривен на покупке новогодней елки.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы.

"В ходе досудебного расследования полицейские установили, что женщина заключила договор с подрядным предприятием о покупке искусственной елки по завышенной цене. Факт преступления подтвердил ряд проведенных экспертиз и следственные действия. Так, чиновник растратила 380 тысяч гривен из бюджета предприятия", – рассказали в полиции.

Как уточнили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, приобретение искусственной елки было включено в план закупок с целью проведения новогодних праздников на вокзале станции Киев-Пассажирский.

Ее закупили за 720 тысяч гривен у предпринимателя, не являющегося ее производителем. В то же время, как установлено следствием, производителем елки является львовское предприятие, а ее стоимость составляет 339 тыс. грн. Чиновнице сообщили о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киева разоблачили мужчину, который может быть причастен к присвоению почти 500 тысяч гривен иностранных волонтеров. Злоумышленник заказывал военную амуницию якобы для нужд ВСУ, а в расчет сбрасывал поддельные платежные квитанции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!