В Киевской области пьяный водитель на скорости протаранил несколько припаркованных авто. Подробности и фото
В Белой Церкви Киевской области водитель легковушки на скорости протаранил несколько припаркованных автомобилей. Как оказалось, мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом сообщили в пресс-службе местной патрульной полиции. Нарушителю ПДД выписали сразу три штрафа.
"На днях около 20:00 нам поступило сообщение о ДТП без травмированных на улице Крестьянской (Белая Церковь). По указанному адресу мы обнаружили поврежденные транспортные средства: Renault, Mitsubishi и Subaru", – рассказали в пресс-службе.
Патрульные установили, водитель автомобиля Subaru на скорости не справился с управлением и протаранил две припаркованные машины. В ходе общения инспекторы обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Прибор Драгер обнаружил в крови владельца авто 1,03 промилле алкоголя. Кроме того, он не предъявил удостоверение на право управления транспортом соответствующей категории.
На нарушителя составили административные материалы по факту вождения авто в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен), нарушение ПДД, которое привело к аварии (850 гривен) и управление авто лицом, не имеющим такого права (3 400 гривен).
Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области легковушка на пешеходном переходе сбила двух человек. Пострадавших с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.
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