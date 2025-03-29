Под Киевом легковушка на переходе сбила двух пешеходов. Подробности ДТП и фото

В Броварах Киевской области легковушка на пешеходном переходе сбила двух человек. Пострадавших с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины аварии установят следователи.

"Авария произошла на днях около 13:30 часов на одной из улиц в городе Бровары. По предварительной информации, 56-летний водитель автомобиля Subaru, не учитывая дорожную обстановку, совершил наезд на двух пешеходов, пересекавших проезжую часть в пределах пешеходного перехода", – рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП мужчина и женщина получили телесные повреждения разной степени тяжести - их оперативно госпитализировали в местную больницу. По факту аварии с пострадавшими возбуждено уголовное производство.

Напомним, в Фастовском районе Киевской области на трассе Киев-Одесса произошла авария с участием двух легковушек. В результате ДТП погибший и пострадавший.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украину из Польши экстрадировали находившегося в международном розыске военнослужащего за совершение ДТП в Киевской области. В результате аварии пострадали три человека, а злоумышленник скрылся за границу.

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