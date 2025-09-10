В Киевской области произошел масштабный пожар на торфянике: огонь тушат почти сутки. Фото и видео

В Броварском районе Киевской области во вторник, 9 сентября, произошел пожар на торфянике. Спасатели тушат огонь на площади около 5 гектаров.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Причины возникновения возгорания установят правоохранители.

"Ежегодно с наступлением первых осенних дней спасатели Киевской области сталкиваются с проблемой возгорания торфяников. Опыт прошлых лет доказал: предотвратить распространение огня на десятки гектаров возможно только благодаря постоянному мониторингу и оперативному реагированию. Именно благодаря такой тактике удалось своевременно выявить возгорание торфа в Броварском районе", – говорится в сообщении.

По словам спасателей, после ликвидации возгорания травяного настила сотрудники ГСЧС провели обследование территории квадрокоптером с тепловизором и обнаружили несколько очагов тления торфа на общей площади около 5 гектаров.

К тушению привлечены 43 спасателя и 10 единиц техники от ГСЧС, а также две мощные мотопомпы. Кроме того, работают еще 6 единиц техники местных пожарных команд. Сейчас уже ликвидировано возгорание на площади 2,6 га.

Работы продолжаются с утра до позднего вечера, а ночью спасатели с помощью мотопомп продолжают проливать торфяник, чтобы не допустить повторного возгорания.

