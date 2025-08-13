В Киеве пожар в многоэтажке унес жизни женщины и мужчины. Подробности трагедии и фото

В Днепровском районе Киева произошел пожар в многоэтажном доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили в квартире тела двух человек.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства трагического случая установят правоохранители.

Что известно

По словам спасателей, во вторник, 12 августа, в 20:12 к ним поступило сообщение о пожаре в многоэтажке Днепровском районе на улице Энтузиастов.

"На месте установлено, что горит квартира на 7 этаже девятиэтажного жилого дома с распространением огня на балкон 8 этажа. В ходе тушения в помещении, где произошел пожар, обнаружены мужчина и женщина без признаков жизни", – рассказали в пресс-службе.

В ГСЧС добавили, что в 20:54 пожарные локализовали пожар на площади 12 квадратных метров и полностью ликвидировали в 21:00. На месте происшествия работало 15 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, в Киеве ночью 10 августа вспыхнул пожар в многоэтажке в Днепровском районе. Горела одна из квартир на 4 этаже – к сожалению, есть погибшая.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева произошел пожар в многоэтажном доме. Во время тушения огня сотрудники ГСЧС с помощью спецтехники спасли пять жителей, к сожалению, есть погибший.

