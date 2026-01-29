В Киевской области при поиске "Шахеда" водолазы нашли предмет с 1,5 кг взрывчатки внутри. Фото
В Киевской области водолазы-саперы ГСЧС при обследовании предполагаемого места падения российского БпЛА обнаружили взрывоопасный предмет. Он содержал около 1,5 кг взрывчатки.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызывать специальные службы.
Что известно
"В Киевской области водолазы-саперы ГСЧС во время обследования акватории озера – вероятного места падения российского БпЛА – обнаружили взрывоопасный предмет с содержанием около 1,5 кг взрывчатки", – рассказали в пресс-службе.
В ГСЧС еще раз отметили, что обломки БпЛА и взрывчатые элементы могут представлять смертельную опасность даже после длительного пребывания в воде. Запрещается касаться, перемещать или пытаться самостоятельно обезвреживать такие находки.
Опасные находки
В Шевченковском районе Киева коммунальщик при осмотре дома, пострадавшего в результате российского обстрела, обнаружил кассетный боеприпас. Из-за опасности в транспортировке саперы уничтожили его в парке города.
Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области взрывотехники изъяли боевую часть вражеского беспилотника. Она не сдетонировала и представляла угрозу для граждан.
