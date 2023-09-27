В Киевской области полноценно заработала телефонная служба 112: кого можно вызвать

В Киевской области полноценно заработала телефонная служба 112. Она используется в качестве альтернативы горячим линиям 101, 102, 103 и 104.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Внедрение единого номера вызова экстренных служб началось с Киева.

"Телефонная служба 112 полноценно заработала в Киевской области. Напомню, 112 – это "единственное окно" для обращения граждан, оказавшихся в чрезвычайной ситуации. Оно используется как альтернатива горячим линиям 101, 102, 103 и 104, позволяя не тратить время чтобы звонить в каждую службу в отдельности", – подчеркнул Клименко.

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По его словам, введение единого номера вызова экстренных служб началось с Киева. Почти за три месяца работы поступило более 167 тысяч вызовов. Чаще всего звонки направлялись в полицию.

Также на линию могут обратиться и люди с нарушением слуха или речи. Переводчики жестового языка службы 112 обработали более 2 тысяч таких обращений с 1 июля 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2023 года украинские правоохранители получили уже более 192 тысяч сообщений о домашнем насилии. Был проведен ряд проверок, которые показали, что больше всего от него пострадали женщины (45 103 человека).

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