В Киевской области полицейские во время комендантского часа устроили погоню за пьяным водителем. Видео

В Киевской области правоохранители устроили погоню за водителем, катавшимся во время комендантского часа. Пытаясь сбежать нарушитель съехал в кювет – как оказалось он сел за подвыпивший руль.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. На нарушителя составили сразу два административных протокола.

"На днях, около 2:00, на 90 км автодороги Киев — Харьков мы заметили автомобиль Ford Sierra, водитель которого двигался во время действия комендантского часа и подали ему сигнал с требованием об остановке. Поскольку водитель проигнорировал наше требование, мы приняли решение догнать это транспортное средство", – рассказали в пресс-службе.

Водитель легковушки увеличил скорость и пытался убежать от патрульных, однако в результате съехал с дороги в кювет. Чтобы избежать общения с полицейскими, мужчина быстро вышел из автомобиля и побежал в лесопосадку. Однако бегство не удалось и нарушителя догнали.

В ходе общения у водителя заметили явные признаки алкогольного опьянения. Результат осмотра, который проводился на месте остановки с согласия мужчины, составил 1,38 промилле и превысил установленную норму почти в 7 раз.

На него составили административные протоколы за невыполнение требований полицейских (штраф 153 гривны или лишение права вождения на срок от трех до шести месяцев) и за управление в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен с лишением права вождения на срок один год).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители привлекли к ответственности водителя BMW, который нарушал ПДД, пытался скрыться и имел признаки алкогольного опьянения. Когда мужчину остановили, он заявил инспекторам: "Я не ехал, вам показалось".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!