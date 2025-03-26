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В Киевской области полицейские во время комендантского часа устроили погоню за пьяным водителем. Видео

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
162
В Киевской области полицейские во время комендантского часа устроили погоню за пьяным водителем. Видео

В Киевской области правоохранители устроили погоню за водителем, катавшимся во время комендантского часа. Пытаясь сбежать нарушитель съехал в кювет – как оказалось он сел за подвыпивший руль.

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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. На нарушителя составили сразу два административных протокола.

"На днях, около 2:00, на 90 км автодороги Киев — Харьков мы заметили автомобиль Ford Sierra, водитель которого двигался во время действия комендантского часа и подали ему сигнал с требованием об остановке. Поскольку водитель проигнорировал наше требование, мы приняли решение догнать это транспортное средство", – рассказали в пресс-службе.

В Киевской области полицейские во время комендантского часа устроили погоню за пьяным водителем. Видео

Водитель легковушки увеличил скорость и пытался убежать от патрульных, однако в результате съехал с дороги в кювет. Чтобы избежать общения с полицейскими, мужчина быстро вышел из автомобиля и побежал в лесопосадку. Однако бегство не удалось и нарушителя догнали.

В ходе общения у водителя заметили явные признаки алкогольного опьянения. Результат осмотра, который проводился на месте остановки с согласия мужчины, составил 1,38 промилле и превысил установленную норму почти в 7 раз.

В Киевской области полицейские во время комендантского часа устроили погоню за пьяным водителем. Видео
В Киевской области полицейские во время комендантского часа устроили погоню за пьяным водителем. Видео

На него составили административные протоколы за невыполнение требований полицейских (штраф 153 гривны или лишение права вождения на срок от трех до шести месяцев) и за управление в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен с лишением права вождения на срок один год).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители привлекли к ответственности водителя BMW, который нарушал ПДД, пытался скрыться и имел признаки алкогольного опьянения. Когда мужчину остановили, он заявил инспекторам: "Я не ехал, вам показалось".

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