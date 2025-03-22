'Я не ехал, вам показалось': в Киеве патрульные устроили погоню за нарушителем ПДД на BMW. Видео

В Киеве правоохранители привлекли к ответственности водителя BMW, который нарушал ПДД, пытался скрыться и имел признаки алкогольного опьянения. Когда мужчину остановили, он заявил инспекторам – "Я не ехал, вам показалось".

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На нарушителя составили несколько административных материалов.

"Патрулируя Печерский район, инспекторы полка полиции особого назначения заметили автомобиль BMW, водитель которого нарушил ПДД. Мужчина попытался скрыться от полицейских. Поэтому они привлеклись помощью патрульных и совместными усилиями догнали и остановили беглеца", – говорится в сообщении.

Во время общения мы увидели у водителя признаки алкогольного опьянения. Пройти досмотр в установленном законом порядке мужчина категорически отказался. Кроме того, он заявил патрульным, что он не находился за рулем.

На нарушителя ПДД составили соответствующие административные материалы. Теперь свои действия мужчина будет объяснять в суде.

Как сообщал OBOZ.UA, в центре Киева в воскресенье, 16 марта, был замечен автомобиль Range Rover, который ездил по пешеходной части Крещатика. Водитель элитного авто объяснил свои действия тем, что он не местный.

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