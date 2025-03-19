В Киевской области на бывших позициях оккупантов нашли растяжку с гранатой. Подробности и фото
Вблизи села Лубянка Киевской области лесники обнаружили российскую растяжку в виде противопехотной гранаты. На этом месте весной 2022 года находились позиции оккупантов.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства лесных ресурсов Украины. Взрывоопасную находку обезвредили саперы.
"Прогулки в лесу – это отлично, но только в случаях, когда это безопасно! Вблизи села Лубянка в лесных массивах Клавдиевской лесной научно-исследовательской станции лесники обнаружили растяжку", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что эта территория леса была оккупирована российскими войсками весной 2022 года и там находились позиции оккупантов. Взрывоопасный предмет был обезврежен пиротехниками.
"Вместе с тем напоминаем, что посещение лесов, а тем более деоккупированных, во время действия военного положения ограничивается соответствующими решениями военных администраций. Это опасно для жизни", – добавили в ведомстве.
Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевщины в среду, 19 марта, после ночной террористической атаки РФ среди жилых домов обнаружили обломки дрона-камикадзе. Находку изъяли саперы.
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