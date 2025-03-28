В Киевской области фермер во время полевых работ обнаружил взрывоопасный предмет. Фото

В Вышгородском районе Киевской области фермер во время полевых работ обнаружил боеприпас. На место происшествия вызвали саперов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Взрывоопасную находку изъяли пиротехники.

По словам спасателей, к ним поступило сообщение о том, что в селе Карпиловка фермер во время работы в поле наткнулся на взрывоопасный предмет.

"На место происшествия прибыли пиротехники. Специалисты идентифицировали опасный предмет в качестве артиллерийского снаряда калибра 152 мм времен Второй мировой войны. Саперы изъяли боеприпас и транспортировали его для безопасного уничтожения", – добавили в ГСЧС.

Напомним, в Бучанском районе Киевской области местный житель обнаружил в селе боевую часть реактивного снаряда. Чтобы удалить взрывоопасную находку, на место вызвали саперов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевской области местные жители обнаружили в лесу боевую часть дрона-камикадзе "Герань-2" (Shahed-136). На месте происшествия работали саперы ГСЧС.

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