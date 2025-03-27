В Киевской области в лесу нашли боевую часть 'Шахеда'. Подробности и фото

В Вышгородском районе Киевской области местные жители обнаружили в лесу боевую часть дрона-камикадзе "Герань-2" (Shahed-136). На месте происшествия работали саперы ГСЧС.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

По словам саперов, в четверг, 27 марта, в них поступило сообщение, что в Вышгородском районе местные жители обнаружили беспилотный летательный аппарат в лесу.

"Специалисты изъяли боевую часть БпЛА "Герань-2" и транспортировали ее на взрывную площадку для дальнейшего уничтожения в установленном порядке. Кроме того, пиротехнический расчет обследовал близлежащую территорию на наличие других взрывоопасных предметов. К счастью, дополнительных угроз не обнаружено, пострадавших нет", – добавили в ГСЧС.

Shahed-136 или Герань-2 (так его называют в армии РФ) – иранский дрон-камикадзе. Активно используется страной-агрессором РФ для террористических ударов по территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в одном из районов Киевщины на льду водоема местные жители заметили обломки российского дрона. Чтобы удалить находку, на место вызвали саперов-водолазов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!