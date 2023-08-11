В Киево-Печерской лавре перекрыты все входы, много полиции: что происходит. Фото и видео

В Киево-Печерской лавре в пятницу, 11 августа, утром заметили большое количество милиционеров. Вход на территорию Национального заповедника закрыт.

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Об этом проинформировали в социальных сетях. Сообщается, что пускают туда только священников, монахов и служителей мужского монастыря.

"Утром у Лавры много полиции: вход на территорию заповедника закрыт. Попасть на территорию нижней Лавры нельзя. Для молитвы открыто всего несколько храмов. Такое решение было принято в связи с тем, что прихожане УПЦ МП не дают выполнить решение суда, постановившего, что здания должны вернуться в пользование государства", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото и видео можно заметить, что правоохранители перекрыли все входы на территорию заповедника, а также достаточное количество их в самой Лавре.

Напомним, Хозяйственный суд Киева обязал Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру (мужской монастырь) УПЦ МП вернуть Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" его имущество. В частности, речь идет о 79 объектах Нижней лавры.

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины решило в одностороннем порядке расторгнуть договор с мужским монастырем Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Монахи УПЦ МП должны были покинуть территорию Лавры до 4 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора, заключенного между монастырем УПЦ МП и Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра". Заседание прошло в среду, 9 августа.

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