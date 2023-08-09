Суд признал законным расторжение договора между УПЦ МП и Киево-Печерской лаврой

Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора, заключенного между монастырем УПЦ МП и Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра". Заседание прошло в среду, 9 августа.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики Украины. Монахи московского патриархата должны были покинуть территорию Лавры еще до 4 июля.

"Сегодня Хозяйственный суд города Киев признал законным расторжение договора, заключенного между Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой (Мужской монастырь) Украинской Православной Церкви и Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра". Речь идет о помещении Нижней лавры", – подчеркнули в пресс-службе.

В министерстве пояснили, что своим решением суд отказал в удовлетворении исковых требований Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Московский патриархат и дальше хотел пользоваться зданиями и другим имуществом Заповедника, являющимся государственной собственностью.

"Таким образом, судом подтверждена законность расторжения договора со стороны Заповедника", – подчеркнули в Минкульте.

Напомним, ранее Министерство культуры и информационной политики Украины решило в одностороннем порядке расторгнуть договор с мужским монастырем Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Монахи УПЦ МП должны были покинуть территорию Лавры до 4 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хозяйственный суд Киева отказал УПЦ МП в доступе и проведении богослужений на территории Киево-Печерской лавры. Заседание прошло 13 июня.

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