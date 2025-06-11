В Киеве женщина пыталась совершить самоубийство, прыгнув с балкона дома. Подробности, фото и видео

В Оболонском районе Киева патрульные помешали женщине сделать роковой шаг и совершить самоубийство. Она хотела покончить с собой, прыгнув с балкона дома.

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Сейчас ей ничего не угрожает. Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции.

"В Киеве мы помешали женщине сделать роковой шаг. Инспекторы получили сообщение о попытке самоубийства в Оболонском районе. Заявитель сообщил, что его знакомая хочет покончить с собой", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, патрульные Максим Костючина и Дмитрий Михайлов оперативно прибыли на место происшествия, чтобы помешать непоправимому.

В доме полицейские заметили женщину, которая пыталась покончить жизнь самоубийством, прыгнув с балкона дома. Напарники смогли быстро схватить киевлянку и переместить ее в безопасное место. Они нашли необходимые слова, успокоили ее и в дальнейшем передали ее медикам.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева в четверг, 5 июня, муниципалы предотвратили попытку самоубийства. Мужчина хотел покончить с собой, прыгнув с пешеходного моста через Днепр.

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