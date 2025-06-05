В Киеве мужчина пытался совершить самоубийство, прыгнув с пешеходного моста. Подробности, фото и видео

В Подольском районе Киева в четверг, 5 июня, муниципалы предупредили попытку самоубийства. Мужчина хотел наложить руки, прыгнув с пешеходного моста через Днепр.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Муниципальной охраны". Причины, которые заставили мужчину пойти на такой шаг, установят полицейские.

"Происшествие произошло сегодня утром на пешеходном мосту через Днепр. Наряд "Муниципальной охраны" заметил мужчину, который вылез на перила и пытался прыгнуть. И ему это удалось бы, если бы не слаженные действия наших патрульных", – рассказали в пресс-службе.

Муниципалы сняли мужчину с перил, а поскольку он неадекватно себя вел, постоянно кричал, ругался и пытался вырваться, стражи порядка применили в отношении его специальные стяжки. Предварительно известно, что он приехал на мост на велосипеде, который оставил неподалеку.

На место происшествия вызвали скорую и полицейских, которые будут устанавливать личность мужчины и мотивы его поступка.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева в ночь на 24 мая в одном из укрытий во время воздушной тревоги произошла стрельба. По предварительной информации, мужчина пытался совершить самоубийство, выстрелив в себя из пистолета.

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