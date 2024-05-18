В Киеве завершили ремонт теплотрассы возле ТРЦ Ocean Plaza: как организовано движение авто

В Киеве коммунальщики завершили замену поврежденного участка теплосети на улице Антоновича возле ТРЦ Ocean Plaza. В настоящее время движение автомобилей открыто всеми полосами.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Авария произошла 14 мая.

"Завершена замена поврежденного участка теплосети на улице Антоновича, 176 возле ТРЦ Ocean Plaza. В настоящее время движение автотранспорта открыто всеми полосами", – говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, при ремонте аварийщики заменили поврежденные отрезки трубы, засыпали места разрыва и подготовили проезжую часть для асфальтирования.

Напомним, в Киеве во вторник, 14 мая, возле ТРЦ Ocean Plaza произошел прорыв теплотрассы. В результате чрезвычайного происшествия, которое произошло неподалеку от места подобной аварии в 2012 году, дорога буквально превратилась в реку.

Позже правоохранители открыли уголовное производство по факту прорыва магистрального трубопровода по улице Антоновича. В течение 2019-2024 годов здесь было зафиксировано четыре подобных аварии.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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