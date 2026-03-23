В Киеве завершается отопительный сезон: в КГГА назвали дату

В Киеве городские власти приняли решение о завершении отопительного сезона. Жилые дома начнут отключать от теплоносителя уже со вторника, 24 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Уже подписано соответствующее распоряжение.

Что известно

"Во вторник, 24 марта, в столице завершают отопительный сезон. Решение об этом городские власти приняли, учитывая погодные условия и прогнозное потепление, необходимость рационального использования энергоносителей", – говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что взвешенное и своевременное решение о завершении отопительного сезона влияет и на то, чтобы киевляне не платили лишнее за услугу отопления в условиях потепления.

Отключение жилых домов начнется уже со вторника. Учреждения социальной сферы – больницы, роддома, школы, детские сады и т.д. – будут отключать по индивидуальным заявкам руководителей учреждений.

Как сообщал OBOZ.UA, в Николаеве отопительный сезон официально завершится 24 марта. Такое решение приняли из-за стабильного потепления – среднесуточная температура воздуха превышает +8°C в течение нескольких дней.

