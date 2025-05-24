В Киеве запустили экскурсионную поездку на уникальном ретро-трамвае. Подробности и фото

В Киеве запустили новую экскурсионную поездку на уникальном ретро-трамвае. Специалисты, в частности, восстановили ходовую часть вагона.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Пассажиры могут окунуться в атмосферу общественного транспорта конца XIX века.

"В столице запустили экскурсионную поездку на уникальном ретро-трамвае М2-М "1892". Он только что вернулся на рельсы после первого этапа реставрации, которую проводили мастера Дарницкого депо", – говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, вагон М2-М "1892" является стилизацией под первые киевские электрические трамваи. Он создан с целью сохранения исторической памяти о развитии электрического общественного транспорта в городе.

В трамвае специалисты восстановили ходовую часть, отремонтировали трамвайную тележку, а также выполнили отдельные работы по отделке интерьера салона. Благодаря работе коммунальщиков, пассажиры могут окунуться в атмосферу киевского трамвая конца ХІХ века.

Этот вагон напоминает об открытии первого электрического трамвайного маршрута в Киеве, который пролегал от Подола до Александровского спуска (ныне – Владимирский спуск). Длина такого маршрута составляла примерно 1,5 км.

"Впереди - восстановление вида 1892 года. Завершение полной реставрации планируется весной 2026 года. Маршрут: от станции метро "Лесная" до Музея городского электротранспорта", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, мобильное приложение "Киев Цифровой" получило новые важные функции для пассажиров столичного общественного транспорта. В частности, теперь есть возможность отслеживать работу метрополитена, а в случае каких-то изменений –узнать об этом оперативно.

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