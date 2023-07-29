В Киеве заметили роскошный Lamborghini Urus: может стоить полмиллиона долларов. Фото и видео

На дорогах украинской столицы заметили итальянский кроссовер Lamborghini Urus. Стоимость роскошного автомобиля, который сочетает в себе мощность суперкара и функциональность внедорожника может достигать 500 тыс. долларов.

Видео дня

Участники дорожного движения обратили внимание на редкий суперкар, в том числе, из-за необычного цвета кузова. Об этом пишет киевский Telegram-канал (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Итальянский кроссовер, который несмотря на свои внушительные габариты может достигать максимальной скорости в 305 км/ч, неспеша двигался в транспортном потоке на одной из дорог Киева. Lamborghini Urus выделялся среди других транспортных средств, поэтому не удивительно, что суперкар "засветился" в сети.

Стоит отметить, что Lamborghini Urus является одним из самых дорогих серийных автомобилей в мире. Его стоимость варьируется от 300 до 600 тыс. долларов в зависимости от года выпуска и комплектации.

На популярном украинском сайте по продаже автомобилей представлено достаточно большое количество предложений с Lamborghini Urus. Новый суперкар 2023 года можно приобрести в среднем за 580 тыс. долларов, что в переводе на национальную валюту составляет около 22 млн гривен.

Покупатели смогут получить за эту сумму Urus в уникальном цвете с эксклюзивным рейстайлингом. Заплатив несколько десятков миллионов гривен, будущие владельцы автомобиля получат возможность испытать на трассе двигатель, мощностью 650 лошадиных сил.

Впрочем, выбирая Lamborghini Urus 2019-2020 годов можно немного сэкономить. В Украине эти роскошные кроссоверы продаются по цене от 320 тыс. долларов (11,9 млн гривен). Но даже за эту сумму будущие владельцы Urus смогут насладиться уникальным матовым цветом автомобиля с дополнительной спортивной обвеской – спойлеров и усиленными бамперами.

Напомним, в Киеве на дорогах замечен уникальный Ford Mustang. На автомобиле установлено электронное табло, на котором транслируются патриотические лозунги и информация о количестве уничтоженных оккупантов.

Ранее сообщалось, что в в Печерском районе Киева произошла авария с участием двух дорогих итальянских автомобилей. На бульваре Леси Украинки столкнулись Lamborghini Huracan и Maserati Levante, общая стоимость которых составляет около полумиллиона долларов.