В Киеве выпал первый снег. Видеофакт

В Киеве в понедельник 4 ноября во второй половине дня выпал первый снег. Однако из-за "плюсовой" температуры он сразу тает.

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Соответствующее видео опубликовали в соцсетях. Дыхание зимы было зафиксировано в нескольких районах города.

"В Киеве начался снежок, одевайтесь тепло", - говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях видео можно увидеть, как падает небольшой мелкий снег, который сразу тает из-за "плюсовой" температуры воздуха.

Добавим, в столице и Киевской области в понедельник, 4 ноября, синоптики прогнозировали небольшой дождь, по области местами с мокрым снегом, порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, в Киеве и Киевской области во вторник, 5 ноября, облачно с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в понедельник, 4 ноября, из-за непогоды и сильного ветра обнаружено 20 поврежденных и 37 поваленных деревьев. Кроме того, спасатели выезжали на вызовы из-за демонтажа аварийных конструкций на крышах и фасадах домов.

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