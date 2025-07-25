В Киеве зафиксировали рост заболеваемости COVID-19: что известно

В Киеве зафиксировали рост заболеваемости COVID-19. Если с 7 апреля по 1 июня было зарегистрировано 150 больных, то за неполные два места лета уже 260.

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Об этом говорится в ответе ГУ "Киевский городской Центр контроля и профилактики болезней" на запрос OBOZ.UA. К сожалению, за летний период коронавирус уже унес жизни двух киевлян.

Информация о заболеваемости

"Информация по случаям заболевания COVID-19 собирается еженедельно, в период с 02.06.2025 по 20.07.2025 в городе было зарегистрировано 260 больных COVID-19. Среди заболевших 224 взрослых человека, а также 36 детей до 17 лет", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Центре, за последние 2 месяца в столице наблюдается рост количества больных, по сравнению с предыдущими месяцами. Например, с 7 апреля по 1 июня было зарегистрировано 150 больных.

Что известно о болезни

COVID-19 – инфекционная болезнь, которая впервые обнаружена у человека в декабре 2019 года в городе Ухань, Центральный Китай. Болезнь началась как вспышка, развившаяся в пандемию. Причиной болезни стал коронавирус SARS-CoV-2, циркуляция которого в человеческой популяции до декабря 2019 года была неизвестной.

Как сообщал OBOZ.UA, пандемия коронавируса оставила след не только в экономике, медицине и общественной жизни, но и, как теперь доказывают ученые, в структуре мозга. Новое исследование показало: даже те, кто не переболел COVID-19, претерпели изменения.

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