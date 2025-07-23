Пандемия COVID-19 состарила людей: выводы ученых

Пандемия коронавируса оставила след не только в экономике, медицине и общественной жизни, но и, как теперь доказывают ученые, в структуре мозга. Новое исследование показало: даже те, кто не переболел COVID-19, претерпели изменения.

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Изменения указывают на ускоренное старение мозга в среднем на 5,5 месяцев. Причины – стресс, социальная изоляция и резкие изменения образа жизни во время карантина. Детали рассказало издание NewScientist.

Мозг старел, даже если вы не болели

Команда под руководством Али-Резы Мохаммади-Неджада из Ноттингемского университета проанализировала более 15 тысяч снимков мозга с помощью модели машинного обучения. Цель – определить, как меняется структура мозга с возрастом и повлияла ли пандемия на эти процессы.

В фокусе оказались 996 добровольцев: часть проходила сканирование еще до марта 2020 года (до объявления локдауна), другая – после. Разница между снимками составляла в среднем три года. Чтобы избежать искажений, ученые тщательно подобрали пары участников по возрасту, полу и общему состоянию здоровья.

Пандемия вызвала изменения в сером и белом веществе мозга

Результаты поразили: мозг людей, которые жили во время пандемии, выглядел старше в среднем на 5,5 месяцев, чем мозг тех, кто проходил сканирование до 2020 года. Изменения коснулись как серого вещества, ответственного за обработку информации, так и белого вещества, обеспечивающего коммуникацию между различными зонами мозга.

Это ускоренное старение фиксировалось даже у тех, кто не болел COVID-19, что позволяет предположить: влияние имел не сам вирус, а психологические и социальные последствия пандемии.

Кто пострадал больше всего

Особенно выраженные изменения наблюдались среди мужчин и тех, кто оказался в сложном социально-экономическом положении во время пандемии. Стресс, изоляция, потеря работы или жизненного ритма – все это могло иметь кумулятивный эффект на здоровье мозга.

Можно ли вернуть все назад

Несмотря на тревожные выводы, исследователи выражают осторожный оптимизм: некоторые структурные изменения могут быть частично обратимыми. Для этого, вероятно, понадобятся психологическая поддержка, активная социальная жизнь, физическая активность и здоровый сон.

Также ученые признают ограничения исследования – выборка не включала уязвимые слои населения, поэтому масштаб влияния пандемии на мозг может быть еще более серьезным, чем сейчас установлено.

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