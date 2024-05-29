В Киеве зафиксировали летнюю температуру воды в Днепре

В Киеве 28 мая температура воды в Днепре превысила +20°С. Обычно такой показатель фиксируют неделей позже, 5 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Климатическое лето этого года посетило столицу 18 мая.

"По данным наблюдений гидрологической станции ЦГО, 28 мая в Киеве среднесуточная температура воды в Днепре достигла 20.1°С. Средняя многолетняя дата перехода температуры воды через +20°С – 5 июня", – рассказали климатологи.

В ЦГО добавили, что самая ранняя дата перехода температуры воды через +20°С наблюдалась 10 мая 2013, а самая поздняя – 1 июля в 1978 и 2004 годах.

Напомним, Киев посетило метеорологическое лето. Согласно данным специалистов, это произошло 18 мая, когда произошел постоянный переход среднесуточной температуры воздуха в городе из-за +15,0°С в сторону ее повышения. Метеорологическая весна длилась в столице 115 дней.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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