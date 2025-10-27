В Киеве задержали рецидивиста, который выманил у военного $5 тыс. под предлогом пригона авто для нужд на фронте. Фото

Правоохранители Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к мошенничеству. Злоумышленник выманил у военнослужащего около 5 тысяч долларов США, под предлогом пригона автомобиля для нужд на фронте.

Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним обратился военный с заявлением о мошенничестве. Защитник Украины рассказал, что договорился с мужчиной, который якобы занимался пригоном машин из-за границы, о покупке авто. Оно было необходимо для выполнения задач в зоне боевых действий.

Злоумышленник запросил почти 5 тысяч долларов США. "Продавец" некоторое время рассказывал, что автомобиль для военных вот-вот будет в Украине, потом обещал вернуть деньги, а потом перестал выходить на связь.

"Оперативники с помощью специалистов криминального анализа установили личность злоумышленника и разыскали его. Им оказался 36-летний ранее судимый за совершение мошенничества и наркопреступлений уроженец Херсонщины. Правоохранители выяснили, что обещанное транспортное средство мужчина даже не планировал доставлять из-за границы", – отметили в полиции.

По факту мошенничества (ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили двух жителей Одесской области, которые, по информации следствия, причастны к мошенничеству. Злоумышленники создали ряд фейковых аккаунтов в соцсетях под именем Роберта "Мадьяра" Бровди и собирали донаты якобы на поддержку ВСУ.

