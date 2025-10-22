Полицейские Киева разоблачили двух юношей, которые от имени Мадьяра 'собирали' деньги на ВСУ. Подробности и фото

Правоохранители Киева разоблачили двух жителей Одесской области, которые, по информации следствия, причастны к мошенничеству. Злоумышленники создали ряд фейковых аккаунтов в соцсетях под именем Роберта "Мадьяра" Бровди и собирали донаты якобы на поддержку ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, они пресекли деятельность двух молодых людей, которые в течение 2024-2025 годов собирали средства якобы на нужды Вооруженных сил Украины и присваивали их.

"Полицейские выяснили, что злоумышленники создали в популярной соцсети TikTok ряд фейковых аккаунтов, используя настоящее имя известного украинского военнослужащего, которому Президент Украины за личную отвагу и героизм присвоил звание Героя Украины", – говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, злоумышленники "действовали" от имени командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадьяра" Бровди. Мошенники публиковали реальные видео с военным и, представляясь им, собирали средства якобы на нужды подразделения. В дальнейшем собранные обманом деньги тратили на собственные нужды.

Сейчас уже известно о семи гражданах, пострадавших от действий дельцов. Киберполицейские установили администраторов мошеннических аккаунтов и места их проживания.

"Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Святошинской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении в мошенничестве 17-летнему и 20-летнему жителям Одессы", – уточнили в пресс-службе.

Сейчас суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей, а несовершеннолетний подозреваемый помещен под домашний арест.

Что предшествовало

Ранее командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди в своем Telegram-канале сообщил о мошенниках, которые действуют от его имени. Военный подчеркнул, что никаких сборов не проводит с марта 2025 года, "о чем многократно подчеркивалось".

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, прикрывался именем известного военного для сбора средств якобы на ВСУ. Как стало известно OBOZ.UA из собственных источников, мошенник "действовал" от имени командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадьяра" Бровди.

