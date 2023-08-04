В Киеве задержаны двое рецидивистов, которые ради дозы наркотиков ограбили женщину. Фото

В Дарницком районе Киева задержали двух ранее судимых наркозависимых мужчин, которые могут быть причастны к ограблению. Злоумышленники сорвали золотую цепочку с шеи потерпевшей и сдали ее в ломбард.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним поступила информация о грабеже по улице Привокзальной. Заявительница сообщила, что на улице двое неизвестных сорвали с нее цепочку и скрылись в неизвестном направлении.

"Полицейские тщательно обследовали прилегающую территорию, просмотрели видеозаписи камер наблюдения и обнаружили двух лиц, причастных к преступлению. В дальнейшем, во время розыскных мероприятий, оперативные работники задержали подозреваемых. Ими оказались наркозависимые жители Киевщины и Сумщины 37 и 39 лет, которые ранее ответственности за кражи, хранение и сбыт наркотиков", – рассказали в пресс-службе.

Задержанные объяснили, что совершили преступление, чтобы купить на вырученные от продажи украшения средства новую дозу наркотиков. По факту грабежа возбуждено уголовное производство, а злоумышленникам сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в ограблении ребенка. Злоумышленник забрал у 11-летнего мальчика сумку, в которой находились мобильный телефон и деньги.

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