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В Киеве задержаны двое рецидивистов, которые ради дозы наркотиков ограбили женщину. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
1,6 т.
Злоумышленников задержали и сообщили им о подозрении

В Дарницком районе Киева задержали двух ранее судимых наркозависимых мужчин, которые могут быть причастны к ограблению. Злоумышленники сорвали золотую цепочку с шеи потерпевшей и сдали ее в ломбард.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним поступила информация о грабеже по улице Привокзальной. Заявительница сообщила, что на улице двое неизвестных сорвали с нее цепочку и скрылись в неизвестном направлении.

В Киеве задержаны двое рецидивистов, которые ради дозы наркотиков ограбили женщину. Фото

"Полицейские тщательно обследовали прилегающую территорию, просмотрели видеозаписи камер наблюдения и обнаружили двух лиц, причастных к преступлению. В дальнейшем, во время розыскных мероприятий, оперативные работники задержали подозреваемых. Ими оказались наркозависимые жители Киевщины и Сумщины 37 и 39 лет, которые ранее ответственности за кражи, хранение и сбыт наркотиков", – рассказали в пресс-службе.

В Киеве задержаны двое рецидивистов, которые ради дозы наркотиков ограбили женщину. Фото

Задержанные объяснили, что совершили преступление, чтобы купить на вырученные от продажи украшения средства новую дозу наркотиков. По факту грабежа возбуждено уголовное производство, а злоумышленникам сообщили о подозрении.

В Киеве задержаны двое рецидивистов, которые ради дозы наркотиков ограбили женщину. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в ограблении ребенка. Злоумышленник забрал у 11-летнего мальчика сумку, в которой находились мобильный телефон и деньги.

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