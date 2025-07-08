В Киеве задержали двух иностранцев, которые на Печерске ходили с флагом с нацистской символикой. Фото

Правоохранители Киева задержали двух мужчин, которые демонстрировали нацистскую символику в Печерском районе города. Злоумышленниками оказались двое иностранцев.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Нарушителям грозит до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как напомнили в полиции, на днях правоохранители в соцсетях обнаружили публикацию, на которой мужчина в футболке с нацистской символикой в Печерском районе на улице демонстрировал флаг со свастикой.

"Полицейские установили личность нарушителя – им оказался 27-летний иностранец. Как выяснилось в дальнейшем, последний находился на улице вместе со своим 25-летним товарищем, гражданином другой страны, который также был одет в футболку с изображением запрещенного символа тоталитарного режима", – уточнили в пресс-службе.

Обоих злоумышленников задержали – во время обыска в арендованной ими квартире были обнаружены одежда, флаг и нарукавный шеврон с элементами нацистской символики. По данному факту открыто уголовное производство.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева в пятницу, 9 мая, возле Мемориала вечной славы "ветеранка" Галина Савченко устроила очередную провокацию. Женщина, которая в прошлом году пришла к Вечному огню в советской форме, на этот раз отказалась снимать красную звезду с головного убора, несмотря на вежливые просьбы полицейских.

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